Саранск был признан одним из самых чистых городов России

Саранск попал в рейтинг самых чистых городов России.

Указанный рейтинг был составлен специалистами сайта domoos.ru. Оценивалась экологическая ситуация только в крупных региональных центрах.

Саранск занял в рассматриваемом рейтинге четвертое место. Специалисты отметили, что город с развитой промышленной и спортивной сферой ещё недавно страдал от высокой загрязненности, но проблема была решена. Количество выбросов в Саранске в настоящее время составляет 24,1 тыс. тонн.

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Источник: adm-saransk.ru