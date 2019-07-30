В Мордовии директора предприятия оштрафовали за совершение нескольких преступлений

В Мордовии директора предприятия оштрафовали за служебный подлог и мошенничество.

В 2015-2016 годах гражданка Ф., являясь директором МУП «Андреевское ЖКХ», используя свои служебные полномочия, путем оформления фиктивных договоров подряда и актов об оказании услуг, похитила денежные средства, которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, в период с сентября 2017 года по январь нынешнего года указанная гражданка незаконно получала заработную плату за своего мужа, оформленного в качестве работника МУП «Андреевское ЖКХ», последний в это время официально работал в организации, расположенной в Москве.

Гражданка Ф. причинила имущественный вред МУП «Андреевское ЖКХ» на сумму более 100 тыс. рублей, который был возмещен в полном объеме в ходе предварительного расследования.

Решением Темниковского районного суда в отношении гражданки Ф. была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 105 тыс. рублей с лишением права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административных полномочий сроком на 2 года.

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Источник: prokrm.ru