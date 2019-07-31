В Саранске открылся новый детский сад

Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в торжественной церемонии открытия нового детского сада в Саранске.

Новый детский сад под названием «Веселый аистенок» расположен на улице Т. Бибиной.

Владимир Волков осмотрел помещения нового детского сада, посетил группы, пообщался с детьми и воспитателями, побывал в музыкальном и физкультурном залах, компьютерном классе и бассейне.

Дошкольное учреждение было оснащено самым современным оборудованием, мебелью и игрушками. В детском саду работают 13 групп, у каждой из которых есть индивидуальный вход. Для детей, имеющих нарушения речи, будет работать специализированная логопедическая группа.

Владимир Волков в качестве подарка передал детскому саду сертификат на приобретение новой цифровой лаборатории для дошкольников.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось, что в Дубенках строят детский сад.