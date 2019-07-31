Ремонт кукольного театра в Саранске завершится до ноября

В Саранске проводятся ремонтные работы в театре кукол.

В настоящее время проводятся ремонт кровли, полов, внутренняя и наружная отделка, сантехнические работы, замена систем электроосвещения, отопления, пожарной сигнализации. Помимо этого, театр будет оснащен высокотехнологичным оборудованием механики сцены. По предварительным данным, работы завершатся до 1 ноября.

Также театр получит два девятиместных гастрольных автобуса. Транспортные средства будут доставлены в течение ближайшего месяца.

По информации «Известий Мордовии».

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