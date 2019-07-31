В Ичалковском районе горели надворные постройки

В Ичалковском районе пожарные ликвидировали возгорание надворных построек.

В ночь на 31 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Инсаровка. Возле дома №64, расположенного по адресу – улица Дачная, загорелись надворные постройки.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворных построек в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru