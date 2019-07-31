Неизвестные мошенники ограбили нескольких жителей Саранска

Несколько жителей Саранска были ограблены неизвестными мошенниками при попытке купить различные товары.

Недавно 29-летний гражданин, проживающий в Саранске, обнаружил на популярном сайте объявление о продаже фотоаппарата. Горожанин связался с продавцом в одной из социальных сетей и договорился с ним о покупке товара. Житель Саранска перечислил на счет незнакомца денежные средства в сумме более 17 тыс. рублей, но фотоаппарат в ранее оговоренные сроки не получил.

Таким же путем лишился 7 тыс. рублей 45-летний житель Саранска, решивший приобрести сварочный аппарат.

Кроме того, без 6 тыс. рублей аналогичным путем остался 18-летний житель Саранска, намеревавшийся приобрести часы, 10 тыс. рублей лишился ещё один житель города 21-летнего возраста, оформивший на одном из сайтов заказ на покупку металлоискателя. Также 5 тыс. рублей мошенники лишили 38-летнего мужчину, проживающего в Саранске, который захотел купить игровую приставку.

Также читайте о том, что в Мордовии директора предприятия оштрафовали за совершение нескольких преступлений.

Источник: 13.мвд.рф