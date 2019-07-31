В Саранске 57-летний автомобилист сбил 70-летнего пешехода

В Саранске 70-летний гражданин попал под колёса легкового автомобиля.

Указанное происшествие произошло утром 30 июля на территории Ленинского района города. На улице Гагарина 57-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21124, во время движения задним ходом совершил наезд на 70-летнего пешехода, шедшего по тротуару.

Пострадавший доставлялся в ГБУЗ РМ МРЦКБ, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Автомобилист уехал с места происшествия, но в кратчайшие сроки был найден и задержан. В отношении водителя легковушки были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф