В Лямбирском районе в ДТП пострадали два человека

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

ДТП произошло днём 30 июля на 6-м километре дороги, соединяющей Саранск, Большие Березники. Дубенки, Белогорское и Протасово. По предварительной информации, 33-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель легковушки и его 33-летний попутчик доставлялись в ГБУЗ МРЦКБ. После оказания необходимой медицинской помощи мужчины были отпущены домой.

Было установлено, что у автомобилиста нет водительского удостоверения.

Ранее сообщалось, что в Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Источник: гибдд.рф