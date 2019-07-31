В Саранске неизвестный автомобилист сбил 60-летнего пешехода

В Саранске неизвестный автомобилист сбил 60-летнего гражданина.

Происшествие произошло вечером 30 июля в Октябрьском районе города. На улице Борина неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля неустановленной марки, совершил наезд на 60-летнего мужчину, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении.

Пострадавший был доставлен в ГБУЗ РМ МРЦКБ. После оказания медицинской помощи мужчина был отпущен домой.

Сотрудники Госавтоинспекции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о данном происшествии, сообщить соответствующие сведения по телефонам: 24-64-09 или 02.

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Источник: гибдд.рф