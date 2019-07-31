В Ковылкино был задержан пьяный автомобилист

В Ковылкино сотрудники Госавтоинспекции задержали 27-летнего автомобилиста, который повторно сел за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на 30 июля на улице Королёва сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен легковой автомобиль марки ВАЗ-21093. За рулем транспортного средства находился 27-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Было установлено, что ранее указанный автомобилист привлекался к ответственности по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф