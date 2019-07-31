В Саранске сотрудники ГИБДД остановили легковушку, которая находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен легковой автомобиль, который находится в розыске.

В ночь на 30 июля инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили легковой автомобиль марки ВАЗ-2114, за рулем которого находился 24-летний молодой человек. В ходе проверки документов было установлено что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации указанного транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель легковушки был доставлен в отделение полиции №3 УМВД РФ по Саранску.

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Источник: гибдд.рф