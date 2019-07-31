41-летняя жительница Саранска осталась без денег, пытаясь получить кредит

В Саранске 41-летняя местная жительница лишилась денежных средств, пытаясь получить кредит.

Недавно 41-летняя жительница Саранска оформила на одном и сайтов заявку на получение кредита. Спустя некоторое время с женщиной связался якобы менеджер финансовой организации. Мужчина сообщил, что горожанка должна оплатить страховку. В итоге жительница Саранска перечислила на указанный незнакомцем банковский счет денежные средства в сумме 21,9 тыс. рублей, но кредит так и не получила.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф