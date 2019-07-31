В Мордовии полицейские провели второй этап операции «Нелегал-2019»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения второго этапа оперативно-профилактической операции под названием «Нелегал-2019».

Указанное мероприятие направлено на противодействие незаконной миграции граждан, пресечение преступной деятельности организованных групп и преступлений сообществ с международными и межрегиональными связями, занимающихся организацией незаконной миграции и торговлей людьми.

В ходе проведения операции к административной ответственности было привлечено 118 правонарушителей.

В рамках мероприятия было наложено административных штрафов на общую сумму 228,5 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф