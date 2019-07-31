В Саранске осудили убийцу 20-летней девушки

В Саранске суд вынес приговор в отношении 21-летнего молодого человека, который убил свою 20-летнюю сожительницу.

В ночь на 9 февраля нынешнего года 21-летний осужденный распивал алкогольные напитки в компании своей 20-летней сожительницы. После завершения попойки между парнем и девушкой вспыхнула ссора. Причинами конфликта стали ревность и отсутствие постоянного заработка у молодого человека. В процессе выяснения отношений парень несколько раз ударил сожительницу руками и ногами, вследствие чего последняя упала на пол. После этого преступник принялся наносить девушке удары молотком и ножом.

От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Вечером 10 февраля парень сообщил об убийстве полицейским.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 10 лет лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru