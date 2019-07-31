В Саранске продлили ограничение движения транспортных средств по улице Республиканской

В Саранске было продлено ограничение движения транспортных средств по улице Республиканской.

Ограничение движения транспортных средств на участке указанной улицы, пролегающем от улицы Кирова до улицы Мордовской, было продлено до 00:00 2 августа.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является обеспечение безопасности и организации дорожного движения в связи с производством работ на объекте «Строительство тепловой сети до проектируемого ЦТП в посёлке Арсенал».

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru