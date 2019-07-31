В Чамзинском районе горела заброшенная постройка

В Чамзинском районе произошло возгорание бесхозного строения.

Днём 30 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Комсомольский. На улице Временной загорелось бесхозное строение. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 40 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бесхозного строения в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ельниковском районе произошел пожар, в результате которого погибла женщина.

Источник: 13.mchs.gov.ru