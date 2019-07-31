В Саранске сотрудники Росгвардии нашли пропавшего без вести мужчину

В Саранске сотрудники Росгвардии нашли мужчину, который находился в розыске как пропавший без вести.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Октябрьском районе Саранска, получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в супермаркете.

Прибыв в торговое заведение, стражи порядка узнали от охранника, что на территории супермаркета был замечен пожилой мужчина, который явно дезориентирован и одет не по сезону.

В ходе беседы с правоохранителями пенсионер заявил, что не помнит свои имя и фамилию. В кармане куртки гражданина был обнаружен паспорт. В ходе проверки документов сотрудники Росгвардии выяснили, что мужчина находится в розыске как без вести пропавший.

Гражданин был доставлен в отделение полиции № 1 УМВД РФ по Саранску, куда были вызваны его родственники.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia