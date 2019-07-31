В Саранске после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по зарплате

В Саранске после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате в строительной компании на сумму более 2,5 млн рублей.

Сотрудниками прокуратуры Октябрьского района Саранска было установлено, что в период с августа 2018 года по апрель нынешнего года 50 работников ООО «РМЗ Строительная компания» не получали заработную плату. В итоге образовалась задолженность по зарплате на сумму более 4,1 млн рублей.

Директор ООО, имея возможность выплачивать заработную плату, потратил денежные средства на другие цели. В отношении данного гражданина было возбуждено уголовное дело.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате была частично погашена на сумму более 2,5 млн рублей.

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Источник: prokrm.ru