В одной из колоний Мордовии состоялся показ театральной постановки

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии состоялся показ театральной постановки «Сказочный микс. Добро и зло».
В рамках указанной постановки были показаны сюжеты народных и современных сказок, переделанных на юмористический лад.
Спектакль прошел с успехом, чему способствовали великолепные костюмы, музыка и красочные декорации, позволившие быстро переноситься с одного места действия в другое.
Зрители с восторгом восприняли увиденное представление.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su