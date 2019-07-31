В одной из колоний Мордовии состоялся показ театральной постановки

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии состоялся показ театральной постановки «Сказочный микс. Добро и зло».

В рамках указанной постановки были показаны сюжеты народных и современных сказок, переделанных на юмористический лад.

Спектакль прошел с успехом, чему способствовали великолепные костюмы, музыка и красочные декорации, позволившие быстро переноситься с одного места действия в другое.

Зрители с восторгом восприняли увиденное представление.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в детском оздоровительном лагере УФСИН РФ по Мордовии состоялось закрытие смены.

Источник: 13.fsin.su