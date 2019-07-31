В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже денег

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в краже денежных средств.

23 апреля нынешнего года неизвестный гражданин, находясь в торговом центре, расположенном по адресу – Лямбирское шоссе, путем обмана продавца-кассира похитил денежные средства в сумме 4,5 тыс. рублей.

Все, кто что-либо знает о личности или же местонахождении разыскиваемого мужчины, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 29-77-23, 29-77-01 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф