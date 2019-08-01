В Зубово-Полянском районе в результате пожара погиб 68-летний мужчина

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, в результате которого погиб 68-летний мужчина.

Происшествие произошло вечером 31 июля в посёлке Явас. На территории рынка, расположенного по адресу – улица Тактаева, загорелось бесхозное строение.

В результате данного пожара погиб 68-летний гражданин. По предварительным данным, у мужчины не было определенного места жительства.

Причина возгорания бесхозной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru