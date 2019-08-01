28-летнего жителя Саранска осудили за разбойное нападение на салон сотовой связи

В Саранске суд вынес приговор в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на салон сотовой связи.

31 января нынешнего года 28-летний молодой человек, переодевшись в костюм Деда Мороза, зашел в помещение салона сотовой связи, расположенного на территории Пролетарского района города, и похитил из кассового аппарата денежные средства в сумме более 140 тыс. рублей, угрожая оператору ножом.

В кратчайшие сроки преступник был задержан. Парень заявил, что решил совершить преступление из-за финансовых трудностей.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф