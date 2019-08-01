В Саранске горело кафе

В Саранске произошел пожар в кафе.

1 августа, в 03:51 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в доме №81, расположенном по адресу – улица Пролетарская. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что пламя бушует в кафе «Кофе Лайк».

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило внутреннюю отделку кухни на площади 2 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Зубово-Полянском районе в результате пожара погиб 68-летний мужчина.

Источник: 13.mchs.gov.ru