В Саранске горело кафе

В Саранске произошел пожар в кафе.
1 августа, в 03:51 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в доме №81, расположенном по адресу – улица Пролетарская. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что пламя бушует в кафе «Кофе Лайк».
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя повредило внутреннюю отделку кухни на площади 2 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Зубово-Полянском районе в результате пожара погиб 68-летний мужчина.
Источник: 13.mchs.gov.ru