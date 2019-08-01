66-летняя жительница Мордовии стала жертвой нескольких мошенников

В Мордовии 66-летняя местная жительница была ограблена несколькими мошенниками.

Недавно 66-летней жительнице Мордовии позвонил ранее незнакомый ей мужчина, который представился работником банка и сообщил, что женщине были начислены бонусные баллы, которые она может перевести в денежные средства в сумме 4 тыс. рублей. Гражданка поверила незнакомцу. Под предлогом перевода баллов в деньги женщина сообщила якобы работнику банка код, полученный в смс-сообщении.

Затем гражданке ещё несколько раз звонили незнакомцы, которые представлялись работниками банков и под различными предлогами узнавали код доступа к её личному кабинету.

Женщина после каждого из указанных звонков не проверяла свой банковский счет. Когда гражданка решила снять со счета определенную сумму денег, она обнаружила, что все хранившиеся на банковской карте денежные средства были украдены. Только после этого женщина поняла, что ей звонили мошенники. Гражданка лишилась 77,7 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф