В Инсарском районе произошел крупный пожар

В Инсарском районе произошел пожар, который уничтожил надворные постройки, и серьезно повредил крышу жилого дома.
Указанное происшествие произошло вечером 31 июля на территории села Сиалеевская Пятина. На улице Пролетарской горели надворные постройки и крыша жилого дома №1.
В результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя уничтожило надворные постройки на площади 140 квадратных метров. Кроме того, огонь повредил кровлю жилого дома на площади 49 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru