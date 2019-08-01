В Инсарском районе произошел крупный пожар

В Инсарском районе произошел пожар, который уничтожил надворные постройки, и серьезно повредил крышу жилого дома.

Указанное происшествие произошло вечером 31 июля на территории села Сиалеевская Пятина. На улице Пролетарской горели надворные постройки и крыша жилого дома №1.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя уничтожило надворные постройки на площади 140 квадратных метров. Кроме того, огонь повредил кровлю жилого дома на площади 49 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru