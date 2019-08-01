В кассе АЗС Зубово-Полянского района была обнаружена поддельная денежная купюра

В Зубово-Полянском районе была изъята из оборота поддельная денежная купюра.
30 июля в дежурную часть ОМВД РФ по Зубово-Полянскому району поступило телефонное сообщение от гражданки, которая работает оператором автозаправочной станции. Женщина сообщила, что 47-летний местный житель расплатился за горючее фальшивой денежной купюрой номиналом 5 тыс. рублей.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что указанный гражданин получил поддельную банкноту от индивидуального предпринимателя, у которого он работает водителем. Предприниматель не смог пояснить, откуда у него появилась фальшивая денежная купюра.
В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.
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Источник: 13.мвд.рф