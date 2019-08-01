В Торбеевском районе сгорели тюки сена

В Торбеевском районе произошел пожар, который уничтожил несколько тюков сена.

В ночь на 1 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Красаевка. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горят тюки сена.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Пламя уничтожило тюки сена на площади 30 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru