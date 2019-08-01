В Торбеевском районе сгорели тюки сена

В Торбеевском районе произошел пожар, который уничтожил несколько тюков сена.
В ночь на 1 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Красаевка. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горят тюки сена.
В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.
Пламя уничтожило тюки сена на площади 30 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru