В Мордовии прошел конкурс профессионального мастерства среди начальников отрядов исправительный учреждений

В УФСИН РФ по Мордовии прошел первый этап конкурса профессионального мастерства среди начальников отрядов исправительный учреждений.

К участию в конкурсе были допущены начальники отрядов отделов по воспитательной работе с осужденными, прошедшие первоначальную подготовку и положительно характеризующиеся по службе.

Победителем конкурса стал капитан внутренней службы Максим Демидов (ИК-4), он представит УФСИН РФ по Мордовии в финале конкурса, который скоро пройдет в Санкт-Петербурге.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su