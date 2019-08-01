Сотрудники одной из колоний Мордовии предотвратили две попытки доставки запрещенных предметов

Сотрудники исправительной колонии №10 УФСИН РФ по Мордовии предотвратили две попытки доставки запрещенных предметов.

В ходе осмотра внешней запретной зоны сотрудники указанного исправительного учреждения обнаружили и конфисковали 2 свертка, в которых находились 5 мобильных телефонов, 7 сим-карт и пара наушников.

Сотрудниками этой же колонии при осмотре внутренней запретной зоны были обнаружены 3 свертка, в которых находились 6 мобильных телефонов и 5 сим-карт.

В настоящее время проводятся проверки по указанным фактам.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su