В Мордовии прокуратура потребовала заблокировать сайты по продаже водительских удостоверений

В Мордовии по требования прокуратуры были заблокированы сайты по продаже водительских удостоверений.

Сотрудниками прокуратуры Краснослободского района были выявлены несколько сайтов, на которых размещалась информация о возможности приобретения водительских удостоверений.

Прокуратура Краснослободского района обратилась в Ленинский районный суд Саранска с тремя заявлениями о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории России. Суд удовлетворил данные требования в полном объеме. Доступ к сайтам был ограничен.

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Источник: prokrm.ru