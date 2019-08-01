В Мордовии сотрудник ГИБДД подозревается в получении взятки

В Мордовии было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Госавтоинспекции, который подозревается в получении взятки.

По предварительной информации, в декабре прошлого года инспектор дорожно-патрульной службы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии получил от жителя республики, ранее лишенного водительского удостоверения, взятку, размер которой составил 15 тыс. рублей, за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении.

Сотрудник Госавтоинспекции отрицает свою причастность к получению взятки.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru