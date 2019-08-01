В Октябрьском районе Саранска стартовала уборка зерновых культур

В Октябрьском районе Саранска был дан старт уборке зерновых культур.

В нынешнем году под зерновыми и зернобобовыми культурами занято 6227 га, в том числе под озимой пшеницей - 1461 га, яровой пшеницей - 1778 га, пивоваренным ячменем - 2548 га, кукурузой на зерно - 402 га.

По состоянию на 30 июля намолочено зерна в бункерном весе 2053,7 тонн, при средней урожайности 18,6 ц/га.

Сельскохозяйственными предприятиями Октябрьского района было заготовлено на корм скоту около 12 тыс. тонн сенажа и 644 тонны сена.

По информации пресс-службы городской администрации.

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Источник: adm-saransk.ru