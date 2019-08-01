В Мордовии собрали рекордный урожай зеленого горошка

В Мордовии был собран рекордный урожай зеленого горошка.

Региональное министерство сельского хозяйства сообщает, что валовой сбор составил 5,8 тыс. тонн, урожайность равна 33,6 ц/га. В данном случае имеет место рекордный сбор за всю историю возделывания рассматриваемой культуры в республике.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Владимир Сидоров говорит о том, что в настоящее время имеют место оптимистичные прогнозы по показателям урожайности. Министр выразил уверенность в том, что основной план будет выполнен и по силосу, и по сенажу. Также Владимир Сидоров заявил, что заготовка кормов идет с опережением прошлогодних показателей.

По информации «Известий Мордовии».

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