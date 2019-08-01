В 2020 году в Саранске начнут строить новую школу

В Саранске в следующем году начнется строительство новой школы.

Новая школа, рассчитанная на 1450 мест, будет построена на территории четвертого микрорайона Саранска. Соответствующее заявление сделал глава Мордовии Владимир Волков во время встречи с молодыми родителями, проживающими в Октябрьском районе города.

Глава региона заявил, новая школа будет такой же просторной, современной и красивой, как и недавно открытая в Саранске школа №17.

В настоящее время школа №17 переполнена, вместо 1450 учащихся её посещают 1800, хотя школа №6, расположенная на Ремзаводе, укомплектована не полностью.

По информации «Известий Мордовии».

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