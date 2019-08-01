В Мордовию перестанут завозить фрукты из Китая

В скором времени в Мордовии перестанут продавать китайские фрукты.
С 10 августа в России вступает в силу запрет на импорт фруктов из Китая. Данный запрет распространяется на все косточковые и семечковые культуры. Речь идет о яблоках, сливах и многом другом.
Россельхознадзор сообщает, что в указанной продукции были обнаружены вредители, которые представляют собой угрозу садам по всей стране.
Статистические данные свидетельствуют о том, что в Россию каждый год завозят около 900 тыс. тонн овощей и фруктов из Китая.
По информации «Известий Мордовии».
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