В Мордовию перестанут завозить фрукты из Китая

В скором времени в Мордовии перестанут продавать китайские фрукты.

С 10 августа в России вступает в силу запрет на импорт фруктов из Китая. Данный запрет распространяется на все косточковые и семечковые культуры. Речь идет о яблоках, сливах и многом другом.

Россельхознадзор сообщает, что в указанной продукции были обнаружены вредители, которые представляют собой угрозу садам по всей стране.

Статистические данные свидетельствуют о том, что в Россию каждый год завозят около 900 тыс. тонн овощей и фруктов из Китая.

По информации «Известий Мордовии».

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