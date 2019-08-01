Аграрии Мордовии получают государственную поддержку

Организации агропромышленного комплекса Мордовии в первой половине нынешнего года получили средства государственной поддержки в объеме 1,56 млрд. рублей.

1,11 млрд рублей было перечислено из федерального бюджета, 0,45 млрд рублей было выделено из бюджета Мордовии.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Владимир Сидоров заявил, что в рамках реализации национального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» общая сумма, предусмотренная в регионе на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств в нынешнем году, составляет 78,8 млн. рублей.

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Источник: agro.e-mordovia.ru