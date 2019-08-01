В Мордовии работающим пенсионерам прибавили пенсию

В Мордовии увеличился размер пенсий работающих пенсионеров.

1 августа в регионе была произведена корректировка пенсии для работающих пенсионеров. Максимальное количество пенсионных коэффициентов для беззаявительного перерасчета страховой пенсии работающим пенсионерам ограничено тремя баллами. В итоге прибавка к пенсии в нынешнем году составит не более 261 рубля и 72 копеек.

Стоит упомянуть, что стоимость одного пенсионного балла в текущем году составляет 87 рублей и 24 копейки.

Перерасчет в августе коснулся почти 74 тыс. работающих пенсионеров Мордовии. Прибавка к пенсии с учетом перерасчета будет индивидуальной. Увеличение размера пенсии в среднем составило 162 рубля.

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Источник: info-rm.com