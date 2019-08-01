В Саранске 45-летний автомобилист сбил 23-летнего парня

В Саранске 23-летний парень попал под колёса автомобиля.

Указанное происшествие произошло утром 31 июля на улице Александра Невского. По предварительной информации, 45-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле-Круз», во время движения задним ходом совершил наезд на 23-летнего парня, который стоял спиной к транспортному средству.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи молодой человек был отпущен домой.

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Источник: гибдд.рф