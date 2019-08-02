В Чамзинском районе во время пожара погиб 62-летний мужчина

В Чамзинском районе произошел пожар, в результате которого погиб 62-летний мужчина.

Происшествие произошло поздним вечером 1 августа в посёлке Комсомольский. Загорелась одна из квартир жилого дома №10, расположенного на территории микрорайона №1.

Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 15 жильцов дома. Внутри загоревшейся квартиры был обнаружен труп 62-летнего гражданина. Тело мужчины лежало на диване.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

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Источник: 13.mchs.gov.ru