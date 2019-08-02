В Саранске временно изменится схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта

В Саранске на протяжении нескольких дней будет изменена схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта.

В период с 08:00 до 17:00 3, 4, 6 августа будет изменена схема движения автобусного маршрута №29. Вместо автомобильной дороги «Обход г. Саранск» данный маршрут будет осуществлять движение по старой дороге, которая обеспечивает подъезд к аэропорту Саранска.

В период с 06:00 до 16:00 7 августа будет изменена схема движения автобусного маршрута №5. Данный маршрут не будет заезжать во второй микрорайон ЖК «Юбилейный».

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Источник: adm-saransk.ru