В Саранске из-за проведения медовых ярмарок ограничат движение транспортных средств

В Саранске 4, 11 и 25 августа на некоторых улицах ограничат движение транспортных средств.

Движение и стоянка транспортных средств будут запрещены на парковке по ул. Пролетарской, расположенной в районе здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры».

Ограничение будет действовать с 20:00 3 августа до 16:00 4 августа, с 20:00 10 августа до 16:00 11 августа, с 20:00 24 августа до 16:00 25 августа.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение медовой ярмарки.

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Источник: adm-saransk.ru