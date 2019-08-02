Житель Ковылкинского района подозревается в убийстве односельчанина

В Ковылкинском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан 51-летний местный житель, который подозревается в убийстве своего 32-летнего односельчанина.

В ночь на 29 июля 32-летний житель села Курнино указанного района на своём автомобиле подъехал к дому 51-летнего односельчанина. Между мужчинами вспыхнула ссора из-за личной неприязни. После завершения словесной перепалки младший участник конфликта уехал. 51-летний гражданин, посчитав, что итог ссоры не является для него удовлетворительным, направился к дому оппонента. 32-летнего односельчанина мужчина застал в салоне его машины. Подозреваемый задушил оппонента ремнем безопасности, а после этого скрылся с места преступления.

В кратчайшие сроки 51-летний гражданин был задержан. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф