В Ромоданово горел автомобиль

В Ромоданово пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

В ночь на 2 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Пушкина. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №9, расположенного по указанному адресу, горит автомобиль. Площадь распространения пламени составляла 5 квадратных метров.

В кратчайшие сроки пожарные ликвидировали возгорание.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru