Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Саранска, который несколько лет назад пропал без вести.

Воронков Олег Александрович 1973 года рождения, являющийся жителем Саранска, в 2014 году утратил связь с родственниками.

Все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 29-84-34, 29-90-23 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф