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Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Саранска, который несколько лет назад пропал без вести.

Воронков Олег Александрович 1973 года рождения, являющийся жителем Саранска, в 2014 году утратил связь с родственниками.

Все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 29-84-34, 29-90-23 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф