В Ичалковском районе горели надворные постройки и жилой дом

В Ичалковском районе произошло возгорание надворных построек и жилого дома.

Днём 31 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Лада. На улице Ленинской горели надворные постройки и жилой дом №35. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 79 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворных построек и жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru