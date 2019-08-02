28-летнюю жительницу Саранска ограбил мошенник, представившийся работником банка

В Саранске 28-летняя местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился работником банка.

Недавно 28-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился работником банка и сообщил о том, что некие преступники пытаются снять деньги с банковского счета горожанки. Затем под предлогом предотвращения похищения денежных средств незнакомец узнал реквизиты банковской карты девушки и пароли, полученные последней в смс-сообщениях. Предоставив якобы работнику банка необходимую информацию, горожанка обнаружила, что с её банковского счета были похищены деньги в сумме 20 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф