Полицейские изъяли 30 кустов марихуаны у жителя Атяшевского района

В Атяшевском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли у местного жителя 30 кустов марихуаны.

На приусадебном участке, принадлежащем жителю деревни Мордовские Дубровки 1974 года рождения, стражи порядка обнаружили 30 кустов марихуаны.

Владелец приусадебного участка заявил, что выращивал коноплю и изготавливал из неё наркотическое средство для личного потребления. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что житель Ковылкинского района подозревается в убийстве односельчанина.

Источник: 13.мвд.рф