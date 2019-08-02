В Мордовии сотрудники ГИБДД проводят операцию «Нетрезвый водитель»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель».

Указанное операция стартовала сегодня, 2 августа, а завершится 3 августа.

Основной задачей рассматриваемого мероприятия является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения.

С начала нынешнего года на территории Мордовии было зарегистрировано 61 ДТП с участием нетрезвых водителей. В результате данных аварий 16 человек погибли и ещё более 100 получили травмы.

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Источник: 13.мвд.рф