В Саранске полицейские разыскивают пропавшего без вести уроженца Башкирии

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают уроженца Башкирии, который пять лет назад пропал без вести.

Коробов Борис Николаевич 1956 года рождения, который является уроженцем Башкирии, с 30 июня 2014 года перестал выходить на связь с родственниками.

Известно, что разыскиваемый гражданин имеет зубные протезы из металла желтого цвета, а его нос искривлен вправо.

Все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 29-90-39, 29-90-02 или 02.

Ранее сообщалось, что полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска.

Источник: 13.мвд.рф