В Мордовии 20-летний студент избил первокурсника из-за цвета волос

В Мордовии было возбуждено уголовное дело в отношении парня, который избил человека из-за цвета его волос.

Ранним утром 19 июля на лестничной площадке общежития, расположенного в посёлке Ялга, 20-летний студент одного из высших учебных заведений Мордовии несколько раз ударил 19-летнего первокурсника кулаком по лицу. Пострадавший получил закрытый перелом скуловой кости.

Выяснилось, что 20-летний парень избил первокурсника из-за того, что ему не понравился цвет волос последнего.

В отношении 20-летнего молодого человека было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф